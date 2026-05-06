Alors que la Biennale de Venise 2026 — la plus grande exposition d’art contemporain au monde qui a lieu tous les deux ans — ouvre ses portes, une centaine de militants pro-palestiniens défilent dans le quartier de l’Arsenale pour protester contre la présence du pavillon israélien. Le cortège se déroule pacifiquement, les manifestants scandant des slogans anti-israéliens et déployant des banderoles contre "l'artwashing du génocide". IMAGES
Biennale de Venise: manifestation pro-palestienne contre la présence d'Israël
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro