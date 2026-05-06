A la Une de la presse, ce mercredi 6 mai, le retour de l’instabilité politique en Roumanie, après le vote d’une motion de censure. La colère en Italie, après les nouvelles critiques de Donald Trump sur le pape Léon VIV. L’Italie, où la Biennale de Venise ouvrira ses portes ce samedi, sur fond de polémique sur la participation d’Israël et de la Russie. Polémique, également, en France, après la publication du rapport Alloncle sur l’audiovisuel public. Et un rendez-vous football très très attendu.
Biennale de Venise: "L'obscénité de l'art apolitique"
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