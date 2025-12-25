"Notre message est porteur d’espoir et de résilience pour les habitants de Bethléem," affirme Nicolas Canawati, maire de cette ville palestinienne de Cisjordanie, alors qu’elle sort de l’ombre de la guerre à Gaza pour célébrer son premier Noël festif depuis deux ans.
Bethléem célèbre son premier Noël festif après deux ans de guerre à Gaza
