 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bénin : Patrice Talon en fin de mandat, quel bilan avant la présidentielle de 2026 ?

information fournie par France 24 07/09/2025 à 22:34

La présidentielle béninoise est fixée au 12 avril 2026, à sept mois de la fin du mandat de Patrice Talon. Le président sortant quittera le pouvoir le 23 mai 2026 après dix années marquées par des réformes économiques, une modernisation des infrastructures mais aussi des critiques sur les atteintes aux libertés et à l’opposition. La Commission électorale a confirmé que la campagne aura lieu du 27 mars au 10 avril, avec un éventuel second tour le 10 mai. Un scrutin décisif qui s’annonce comme un tournant pour le Bénin.

Vidéos les + vues

1

Aryna Sabalenka conserve son titre à l'US Open en battant Amanda Anisimova en finale

information fournie par France 24 11:38
2

"Mer Intérieure" : les pensées océaniques de Christophe Ono-dit-Biot

information fournie par France 24 11:31
3

Londres : plus de 400 arrestations à un rassemblement de soutien à Palestine Action

information fournie par AFP Video 13:01
4

L'actrice française Adèle Haenel annonce rejoindre la flottille pour Gaza depuis Tunis

information fournie par AFP Video 18:13
3
5

Ukraine: le siège du gouvernement endommagé après une attaque aérienne russe record

information fournie par AFP Video 18:12
2
6

L'armée israélienne détruit une nouvelle tour à Gaza-ville

information fournie par AFP 01:44
6
7

"La France est en état d'asphyxie démocratique" (Marine Le Pen)

information fournie par AFP Video 12:54
26
8

"Hors de question" que la droite accepte la nomination d'un Premier ministre PS (Retailleau)

information fournie par AFP Video 18:13
4
1

Pour sa rentrée politique, Mélenchon appelle à la grêve générale le 10 septembre

information fournie par AFP 22 août
10
2

Mouvement de blocage: Mélenchon appelle à la grève générale le 10 septembre

information fournie par AFP Video 23 août
2
3

Bac: Borne ouvre la voie à une réforme du contrôle continu

information fournie par AFP Video 27 août
9
4

Police municipale: Retailleau arrive dans les Yvelines

information fournie par AFP Video 02 sept.
5

Passe d’armes entre Bayrou et Meloni autour du "dumping fiscal"

information fournie par France 24 02 sept.
2
6

Crise du logement en Espagne : des gros bras contre les occupants illégaux

information fournie par France 24 02 sept.
5
7

Venezuela : Maduro a reçu un téléphone de la part du président chinois

information fournie par AFP Video 02 sept.
8

Fed, instabilité politique en France : ces 2 gros risques pour les marchés !

information fournie par Ecorama 02 sept.
2
1

Quasiment toute la France en orange au 8e jour de la vague de chaleur

information fournie par AFP 15 août
2
2

Zelensky accuse Moscou de vouloir se soustraire à l'organisation d'une rencontre avec Poutine

information fournie par AFP Video 22 août
3

La perspective d'une rencontre entre Poutine et Zelensky s'éloigne

information fournie par AFP 22 août
44
4

Top 5 IA du 22/08/2025

information fournie par Libertify 23 août
5

Zelensky se dit prêt à une rencontre bilatérale avec Poutine pour mettre fin à la guerre

information fournie par AFP Video 19 août
6

En Suède, l'église historique de Kiruna déménage sur des roulettes

information fournie par AFP Video 20 août
7

En Suède, première journée réussie pour le déplacement de l'église de Kiruna

information fournie par AFP 19 août
8

Top 5 IA du 19/08/2025

information fournie par Libertify 20 août

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank