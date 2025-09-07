Bénin : Patrice Talon en fin de mandat, quel bilan avant la présidentielle de 2026 ?

information fournie par France 24 • 07/09/2025 à 22:34

La présidentielle béninoise est fixée au 12 avril 2026, à sept mois de la fin du mandat de Patrice Talon. Le président sortant quittera le pouvoir le 23 mai 2026 après dix années marquées par des réformes économiques, une modernisation des infrastructures mais aussi des critiques sur les atteintes aux libertés et à l’opposition. La Commission électorale a confirmé que la campagne aura lieu du 27 mars au 10 avril, avec un éventuel second tour le 10 mai. Un scrutin décisif qui s’annonce comme un tournant pour le Bénin.