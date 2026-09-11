Bénin : à la découverte de l’univers du plasticien Dominique Zinkpè

information fournie par France 24 • 11/09/2026 à 23:03

Dominique Zinkpè est l’une des figures de l’art contemporain béninois. Pourtant, rien ne le destinait vraiment à devenir artiste. Né à Cotonou en 1969, passé par une école de couture, largement autodidacte, il apprend notamment la peinture dans les livres avant de construire un univers singulier, entre peinture, dessin, sculpture et assemblage.

Ses œuvres puisent dans le vodun et les traditions yoruba. Ses spectaculaires assemblages d’ibedji, petites statuettes liées aux jumeaux, sont devenus l’une de ses signatures. Mais Dominique Zinkpè refuse d’être enfermé dans une identité : il dit vouloir raconter avant tout « des histoires de l’humanité ».

À Paris pour présenter « Gardiens du Monde », Dominique Zinkpè est l’invité de Fatimata Wane dans le Journal de l’Afrique sur France 24.