À une semaine de la présidentielle au Bénin, le bilan des dix années de pouvoir de Patrice Talon divise. Si les performances économiques et les transformations urbaines sont saluées, les critiques sur le recul démocratique, les condamnations d’opposants et la réforme constitutionnelle alimentent les tensions. Décryptage avec Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole du gouvernement, et le journaliste Francis Kpatindé.
Bénin : 10 ans de Talon, bilan contrasté à la veille de la présidentielle
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