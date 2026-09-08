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Beata Umubyeyi Mairess, une vie de luttes

information fournie par France 24 08/09/2026 à 17:21

Aujourd’hui dans A l’Affiche Sonia Patricelli reçoit Beata Umubyeyi Mairesse, autrice du livre « Le solidarité des ébranlés » publié aux éditions Julliard. L’autrice franco-rwandaise revient sur ses années de militantisme au sein d’Act Up et Médecins sans Frontières. Elle lie son histoire avec son pays natal, à celle de son engagement à la lutte contre le sida et l’accès aux traitements dans les pays du Sud.

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