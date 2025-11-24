La vie quotidienne est devenue très difficile à Bamako en raison des pénuries de carburant et d'électricité qui résultent du blocus imposé au Mali depuis septembre par des jihadistes liés à Al-Qaïda.
Bamako souffre du blocus imposé par les jihadistes sur les carburants
