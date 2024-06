Baisse de votre facture d'électricité : faut-il plutôt croire les promesses de Le Maire ou Bardella ?

information fournie par Ecorama • 13/06/2024 à 14:00

Le ministre de l'Economie et le président du Rassemblement national se sont engagés à faire baisser la facture d'électricité des Français, de 10 à 15% en février prochain pour Bruno Le Maire et de 30 à 40% du côté de Jordan Bardella. Ces objectifs sont-ils crédibles ? Réponse avec Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama du 13 juin 2024, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com