Vladimir Poutine a confirmé jeudi une rencontre la semaine prochaine avec Donald Trump. Des "pourparlers" entre les dirigeants qui pourraient être "historiques" selon Kirill Dmitriev, le principal négociateur économique de la Russie.
Les pourparlers Trump-Poutine pourraient être "historiques", selon la Russie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro