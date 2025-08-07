 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
"Ils me feront mourir": un jeune séropositif risque l'expulsion et la torture au Turkménistan

07/08/2025

Un jeune gay séropositif ayant fui le Turkménistan, l'un des pays les plus répressifs au monde, pour l'Europe en 2018, risque aujoud'hui d'y être expulsé, emprisonné, torturé et privé de soins.

    La classique propagande de l'AFP antichambre de LFI relayée bien sûr par Bou.rso... Par contre, jamais d'article sur les plusieurs dizaines de milliers délinquants et criminels étrangers qui devraient mais ne sont pas expulsés...

