Un jeune gay séropositif ayant fui le Turkménistan, l'un des pays les plus répressifs au monde, pour l'Europe en 2018, risque aujoud'hui d'y être expulsé, emprisonné, torturé et privé de soins.
"Ils me feront mourir": un jeune séropositif risque l'expulsion et la torture au Turkménistan
