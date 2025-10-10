 Aller au contenu principal
Badinter : tout savoir sur le Panthéon

information fournie par France 24 10/10/2025 à 16:36

Ce jeudi 9 octobre marquera l’anniversaire de l’abolition de la peine de mort, mais surtout l’entrée au Panthéon de Robert Badinter, le père de cette abolition. Ce sera la cinquième panthéonisation présidée par Emmanuel Macron. Après celles de Simone Veil, Maurice Genevoix, Joséphine Baker, Missak Manouchian, et avant celle de Marc Bloch, l’an prochain.

L'offre BoursoBank