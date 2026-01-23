On se représente généralement les migrants comme des hommes de couleur se rendant dans un pays occidental. Avec "Promis le ciel", la réalisatrice franco-tunisienne Erige Sehiri raconte une autre migration, celle de femmes ivoiriennes qui font leur vie en Tunisie. Leur sororité anime aussi des infirmières d’un genre particulier, au Kenya. Les Boda Girls enfourchent leurs motos pour aller chercher les femmes enceintes dans des villages reculés et les emmener à l’hôpital pour y accoucher en toute sécurité.
Avec "Promis le ciel", Erige Sehiri parle de la migration au féminin
