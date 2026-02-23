 Aller au contenu principal
Avalanches meurtrières : en immersion avec les secouristes du PGHM

information fournie par France 24 23/02/2026 à 15:49

Les avalanches mortelles se multiplient dans les Alpes depuis le début de l’hiver. Elles ont fait 28 victimes entre fin décembre et mi-février, plus que pour toute la saison précédente. Le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) est en première ligne face à ces drames pour porter secours dans les situations les plus périlleuses et complexes en altitude. Nos reporters ont passé plusieurs jours en immersion avec cette unité, dont les opérations de secours sont particulièrement exposées : au moment du tournage, 67 de ses membres avaient trouvé la mort en intervention ou en entraînement depuis la création du PGHM en 1958.

