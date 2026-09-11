 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Aux Philippines, les commerçants misent déjà sur Noël

information fournie par AFP Video 11/09/2026 à 17:58

Aux Philippines, 1er septembre rime avec 25 décembre: c'est à cette date que les stations de radio commencent à diffuser des chants de Noël, que des habitants ornent leur logement de guirlandes électriques et que les grands centres commerciaux se métamorphosent.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Yémen: fumée au-dessus du port de Mocha à la suite d'une attaque

information fournie par AFP Video 10 sept.
2

Les autorités congolaises comptent sur le vaccin Everbo pour tenter d'endiguer l'épidémie

information fournie par France 24 10 sept.
3

Israël déclenche un mini-séisme en dynamitant des tunnels du Hezbollah au Liban

information fournie par AFP 10 sept.
4

Top 5 IA du 10/09/2026

information fournie par Libertify 05:00
5

Lens s’offre une victoire épique pour lancer sa campagne de Ligue des champions

information fournie par France 24 08:16
6

Les leçons du 11-Septembre, 25 ans après

information fournie par France 24 10:18
7

Népal, après l'urgence

information fournie par France 24 11:58
8

En Allemagne, le spectre de Nord Stream

information fournie par France 24 15:21
1
1

Charles III et Macron célèbrent les liens franco-britanniques devant la tapisserie de Bayeux

information fournie par AFP Video 03 sept.
2

Malouines: Milei durcit le ton, Londres réaffirme sa souveraineté

information fournie par AFP Video 04 sept.
1
3

Londres réaffirme que les Malouines sont britanniques après la nouvelle offensive de Milei

information fournie par AFP 04 sept.
26
4

Tony Gatlif, le chantre de la culture tzigane, s'est éteint

information fournie par AFP 04 sept.
5

Le parti Reform UK secoué par une nouvelle affaire de dons, Bardella apporte son soutien

information fournie par AFP 04 sept.
9
6

Top 5 IA du 04/09/2026

information fournie par Libertify 05 sept.
7

Mostra de Venise : Marion Cotillard et Georgina Rodriguez, stars du tapis rouge

information fournie par AFP Video 05 sept.
8

Mercato : pourquoi les joueurs africains valent-ils désormais plus de 100 millions d’euros ?

information fournie par France 24 05 sept.
1

Au Porge, la quête d'un "juste dédommagement" pour les sinistrés du mégafeu

information fournie par AFP Video 14 août
2

Dernier coup de chaud avant le répit attendu ce week-end, feu d'ampleur dans les Landes

information fournie par AFP 14 août
4
3

Assemblées générales 2026 : Sycomore AM au cœur du dialogue actionnarial

information fournie par Sycomore AM 14 août
4

Crypto : détention directe ou ETN ?

information fournie par Boursorama 17 août
5

Incendies: permis en 1 mois pour reconstruire "en équivalence" des maisons détruites (Lecornu)

information fournie par AFP Video 17 août
3
6

Des navires au large des côtes des Émirats près du détroit d'Ormuz

information fournie par AFP Video 17 août
7

Dialogue rompu entre Washington et Téhéran

information fournie par AFP 18 août
29
8

L'Iran met en garde les pays du Golfe contre toute aide aux Etats-Unis

information fournie par AFP 19 août
8

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank