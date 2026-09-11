Aux Philippines, 1er septembre rime avec 25 décembre: c'est à cette date que les stations de radio commencent à diffuser des chants de Noël, que des habitants ornent leur logement de guirlandes électriques et que les grands centres commerciaux se métamorphosent.
Aux Philippines, les commerçants misent déjà sur Noël
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