Les vagues successives d'échouements d'algues brunes se poursuivent au large des îles de la Caraïbe. En Guadeloupe, l'île de la Désirade est submergée par une marée brune qui fait suffoquer la population. Au Diamant en Martinique, une plage est méconnaissable.
Aux Antilles, les sargasses s'accumulent sur le littoral
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro