Des affrontements éclatent entre la police de Sydney et des manifestants rassemblés pour protester contre la visite du président israélien Isaac Herzog en Australie. IMAGES
Australie: heurts entre police et manifestants lors de la visite d’Isaac Herzog
