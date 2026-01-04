"Ils auraient pu agir différemment. Ils n'avaient pas besoin de nous faire peur comme ils l'ont fait", explique Linda Unamuno, 39 ans, les larmes aux yeux, en racontant le moment où les frappes aériennes américaines ont touché La Guaira, près de la capitale Caracas, endommageant le toit de sa maison.
Au Venezuela, traumatisme et incrédulité dans un quartier bombardé
