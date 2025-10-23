Dans un entretien accordé à France 24, Mamadou Diouf, historien sénégalais et président du comité chargé d'enquêter sur le massacre de Thiaroye en 1944, affirme que la tuerie était "préméditée" par la France. Objectif ? "Rétablir l'ordre colonial". Le bilan pourrait atteindre "300 à 400" morts, contre 35 selon la version française de l'époque. Il regrette aujourd'hui l'inaccessibilité de certaines archives, et accuse l'ancienne puissance de "dissimulation".
Au Sénégal, la tuerie de Thiaroye "préméditée" pour "rétablir l'ordre colonial", dit Mamadou Diouf
