Au Sénégal, la tuerie de Thiaroye "préméditée" pour "rétablir l'ordre colonial", dit Mamadou Diouf

information fournie par France 24 23/10/2025 à 16:41

Dans un entretien accordé à France 24, Mamadou Diouf, historien sénégalais et président du comité chargé d'enquêter sur le massacre de Thiaroye en 1944, affirme que la tuerie était "préméditée" par la France. Objectif ? "Rétablir l'ordre colonial". Le bilan pourrait atteindre "300 à 400" morts, contre 35 selon la version française de l'époque. Il regrette aujourd'hui l'inaccessibilité de certaines archives, et accuse l'ancienne puissance de "dissimulation".

1

  • 17:11

    Le Senegal va bientôt envoyer balader la Macronie.

L'offre BoursoBank