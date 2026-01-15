Un cri strident déchire l'aube alors que les chimpanzés sauvages de la savane de Fongoli, au mode de vie unique, se réveillent, dans cette région sahélienne des confins du Sénégal, où une primatologue et son équipe mènent un travail pionnier d'observation.
Au Sénégal, de fascinants chimpanzés des savanes
