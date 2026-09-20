Au Nigeria, les familles de 37 orpailleurs morts en détention à Minna dans le centre du Nigeria réclament des explications et justice. Le gouvernement a nommé une commission indépendante pour mener l'enquête.
Au Nigeria, les familles des 37 mineurs morts à Minna, dans le centre du pays, réclament justice
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