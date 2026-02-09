Au moins quatre personnes ont péri après avoir été emportées samedi par de violentes crues dans le nord du Maroc, du fait de précipitations exceptionnelles, ont annoncé dimanche les autorités.
Au moins quatre morts dans des crues dans le nord du Maroc
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro