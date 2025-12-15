Au Maroc, au moins 37 personnes sont mortes à la suite d'inondations soudaines, selon un bilan provisoire donné par les autorités marocaines. La ville portuaire, qui se trouve à 300 km au sud de la capitale Rabat, a été touchée par de fortes précipitations qui ont entraîné des torrents d’eau boueuse. Entre problèmes d'infrastructures et changement climatique, de nombreuses questions se posent déjà sur les raisons de ce terrible bilan.
Au moins 37 morts dans des crues soudaines à Safi, de nouveaux orages attendus mardi
