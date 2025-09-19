 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Au Mexique, la présidente Claudia Sheinbaum accueille le Premier ministre canadien Mark Carney

information fournie par AFP Video 19/09/2025 à 11:46

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum accueille le Premier ministre canadien Mark Carney à Mexico, où ils s'apprêtent à mener des négociations commerciales afin de trouver une issue à la guerre tarifaire déclenchée par le président américain Donald Trump. IMAGES

