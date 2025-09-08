De sa maison qui se fondait dans la forêt de Mau, Fred Ngusilo ne retrouve qu'un sac et une chaussure, sous des bouts de bois éparpillés. Sa communauté de chasseurs-cueilleurs Ogiek, l'une des dernières d'Afrique, se voit chassée de ses terres ancestrales et craint pour sa survie.
Au Kenya, des chasseurs-cueilleurs expulsés de leurs forêts ancestrales
