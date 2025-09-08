Dans un entretien accordé à France 24, le président du Parti démocratique du Kurdistan, Massoud Barzani, revient sur la situation des minorités kurdes en Syrie, ainsi que sur le désarmement annoncé du PKK en Turquie, et sur le retrait d'Irak des troupes de la coalition dirigée par les Etats-Unis, prévu en fin d'année.
Barzani : "Aucun doute que l'EI réapparaisse en Irak après le retrait des États-Unis"
