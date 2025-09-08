Images de stations de métro fermées et de membres d'un syndicat des transports faisant un piquet de grève alors que les déplacements de millions de personnes dans la capitale britannique seront fortement perturbés en raison d'une grève de la quasi-totalité des agents du métro londonien. IMAGES
Royaume-Uni: fortes perturbations dans le métro londonien en raison d'une grève
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro