Images de la destruction d’une tour résidentielle à Gaza-ville après une frappe israélienne, la fumée s’élevant au-dessus des décombres tandis que des habitants se rassemblent sur le site. IMAGES
Images de la destruction d'une tour résidentielle à Gaza-ville par l'armée israélienne
