Trente empoisonnements dont 12 mortels et un accusé qui entend démontrer son innocence: le procès de l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier s'est ouvert lundi matin à Besançon devant une salle comble.
Accusé d'empoisonnements mortels, le Dr Péchier devant la justice
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro