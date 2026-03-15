Au Bénin, les cadres du Parti Les Démocrates acceptent la démission de Yayi Boni. Malgré plusieurs médiations, l’ancien président du Bénin maintient sa position de quitter la formation politique qu'il a fondée en 2020. Les Démocrates était devenu le principal parti d'opposition du pays.
Au Bénin, "les démocrates" actent la démission de Thomas Boni Yayi
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