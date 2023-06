Attention, la correction des marchés boursiers est proche !

information fournie par Ecorama • 09/06/2023 à 14:10

Alors que le CAC 40 et le S&P 500 ont tous les deux progressé d'environ de 11% depuis le début de l'année, on pourrait prochainement revenir vers des niveaux plus bas. Quels sont les arguments en faveur d'une consolidation des marchés ? L'analyse de John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud. Ecorama du 9 juin 2023, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com