Des milliers de vidéos prétendent montrer sur les réseaux sociaux les victimes de la guerre civile qui ravage le Soudan. Générées par l'Intelligence Artificielle, elles deviennent de plus en plus difficiles à détecter, grâce à leur hyperréalisme. Avec pour conséquence d'invisibiliser les vraies victimes. Décryptage dans Info Intox de Jules Boiteau.
Attention aux vidéos IA hyperréalistes montrant de fausses victimes du conflit au Soudan
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro