Attention aux vidéos IA hyperréalistes montrant de fausses victimes du conflit au Soudan

information fournie par France 24 28/11/2025 à 21:56

Des milliers de vidéos prétendent montrer sur les réseaux sociaux les victimes de la guerre civile qui ravage le Soudan. Générées par l'Intelligence Artificielle, elles deviennent de plus en plus difficiles à détecter, grâce à leur hyperréalisme. Avec pour conséquence d'invisibiliser les vraies victimes. Décryptage dans Info Intox de Jules Boiteau.

IA: Intelligence artificielle

