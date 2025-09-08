Le président Volodymyr Zelensky a dit dimanche compter sur une "réponse forte" des Etats-Unis après l'attaque aérienne russe d'une ampleur inédite qui a visé l'Ukraine au cours de la nuit, faisant au moins cinq morts. "We are counting on a strong response from America. That is what is needed," he said in his evening address.
Attaque russe record sur l'Ukraine: Zelensky compte sur une "réponse forte" des Etats-Unis
