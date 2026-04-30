A la Une de la presse, ce jeudi 30 avril, les réactions à l’attaque au couteau, hier, à Londres, dans le quartier juif de Golders Green, qui a fait deux blessés. Le coup de froid entre les Etats-Unis et l’Allemagne. La polémique, en France, autour du 1er-Mai. Des propositions pour défendre les journalistes et les créateurs face à l’IA. Et peut-être la fin du diktat du « summer body ».
Attaque antisémite de Londres: "Le gouvernement travailliste a failli aux juifs britanniques"
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