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Attaque antisémite de Londres: "Le gouvernement travailliste a failli aux juifs britanniques"

information fournie par France 24 30/04/2026 à 07:42

A la Une de la presse, ce jeudi 30 avril, les réactions à l’attaque au couteau, hier, à Londres, dans le quartier juif de Golders Green, qui a fait deux blessés. Le coup de froid entre les Etats-Unis et l’Allemagne. La polémique, en France, autour du 1er-Mai. Des propositions pour défendre les journalistes et les créateurs face à l’IA. Et peut-être la fin du diktat du « summer body ».

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IA: Intelligence artificielle

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