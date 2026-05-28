Assurance garage : est-elle obligatoire ? Quelle couverture choisir selon votre situation

information fournie par Tout sur mes finances • 28/05/2026 à 15:12

Faut-il assurer un garage ou un box ?

Que vous soyez locataire ou propriétaire, la réponse n'est pas la même… et une mauvaise couverture peut coûter très cher en cas de sinistre.

Dans cette vidéo, on vous explique quand l'assurance garage est obligatoire et comment bien la choisir

Au programme:

Les cas où l'assurance est obligatoire (garage ou box loué)

Les situations où elle est facultative mais fortement recommandée (garage dont vous êtes propriétaire)

La différence entre un garage attenant à un logement et un garage séparé

Le rôle de l'assurance multirisques habitation (MRH) et des extensions de garantie

Le cas particulier des garages en copropriété et de l'assurance collective

Les obligations du locataire d'un box et l'attestation d'assurance demandée par le propriétaire

Pourquoi un garage non assuré peut engager votre responsabilité financière personnelle

Même peu utilisé, un garage peut être à l'origine de dégâts importants : incendie, explosion, dégâts des eaux, vol ou dommages à des tiers.

Mieux vaut être correctement assuré que devoir tout payer de sa poche.

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