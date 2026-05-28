Assurance garage : est-elle obligatoire ? Quelle couverture choisir selon votre situation

Faut-il assurer un garage ou un box ?
Que vous soyez locataire ou propriétaire, la réponse n'est pas la même… et une mauvaise couverture peut coûter très cher en cas de sinistre.
Dans cette vidéo, on vous explique quand l'assurance garage est obligatoire et comment bien la choisir
Au programme:
- Les cas où l'assurance est obligatoire (garage ou box loué)
- Les situations où elle est facultative mais fortement recommandée (garage dont vous êtes propriétaire)
- La différence entre un garage attenant à un logement et un garage séparé
- Le rôle de l'assurance multirisques habitation (MRH) et des extensions de garantie
- Le cas particulier des garages en copropriété et de l'assurance collective
- Les obligations du locataire d'un box et l'attestation d'assurance demandée par le propriétaire
- Pourquoi un garage non assuré peut engager votre responsabilité financière personnelle
Même peu utilisé, un garage peut être à l'origine de dégâts importants : incendie, explosion, dégâts des eaux, vol ou dommages à des tiers.
Mieux vaut être correctement assuré que devoir tout payer de sa poche.
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