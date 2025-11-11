Lors de la cérémonie de commémoration du 107ème anniversaire de l’Armistice de 1918, le président français Emmanuel Macron dévoile à l'Hôtel national des Invalides une plaque en mémoire des Malgré-nous, Alsaciens et Mosellans enrôlés de force dans l’Armée allemande pendant la Seconde guerre mondiale.
Armistice: Macron dévoile une plaque en mémoire des Malgré-nous
