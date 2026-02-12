Des heurts opposant manifestants et police, à coup de pierres et de cocktails Molotov contre gaz lacrymogènes et canons à eau, ont fait des blessés lors d'un rassemblement face au Parlement de Buenos Aires, où le Sénat débat d'une réforme de travail.
Argentine: des blessés dans des heurts entre police et manifestants à Buenos Aires
