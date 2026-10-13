Durant le week-end, plusieurs attaques menées par les Houthis ont visé l'aéroport international de Riyad en Arabie Saoudite. De quoi donner lieu à la diffusion de vidéos qui n'ont rien à voir avec ces évènements, soit parce qu'elles ont été utilisées en dehors de leur contexte d'origine, soit parce qu'elles ont été générées par intelligence artificielle.
Arabie Saoudite : les frappes houthis alimentent les mauvaises images
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