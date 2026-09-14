Sa coquille noire a subi les canicules de plein fouet, la sécheresse l'a privée de nutriments: la moule française a vu sa production amputée d'un quart cet été, selon les professionnels, qui envisagent l'avenir avec anxiété.
Après un été sec et brûlant, la moule française en souffrance
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