Favorable à un rapprochement avec la Russie, le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) a obtenu la majorité des voix aux élections en Saxe-Anhalt le 6 septembre dernier. La propagande russe s'en félicite et prédit déjà un renversement du pouvoir fédéral en Allemagne. Les lignes narratives de Moscou sont en tous points semblables à celles des partis nationalistes et conservateurs que les propagandistes russes rêvent de voir accéder au pouvoir en Europe.
Après la victoire régionale de l'AfD en Allemagne, les propagandistes russes se réjouissent
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