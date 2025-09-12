Empêtré dans une polémique de vestiaire et battu par l'OL, les Marseillais reçoivent Lorient, ce soir, pour tenter de relever la tête. "En un mois, on a vécu ce que d'autres clubs vivent en 4 ou 5 ans", déclarait Roberto De Zerbi à la veille du match.
Après la crise et les départs, Marseille veut se relancer face à Lorient
