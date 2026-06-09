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APL étudiant : conditions, montant et démarches pour toucher l’aide au logement

information fournie par Tout sur mes finances  09/06/2026 à 15:13

Les APL étudiant peuvent réduire fortement le coût du logement, souvent premier poste de dépense pendant les études. Encore faut-il remplir les conditions et faire la demande correctement.

Dans cette vidéo, on vous explique tout ce qu'il faut savoir pour bénéficier des APL quand on est étudiant. Au programme :

  • Qui peut bénéficier des APL étudiant (université, école, BTS, alternance…)
  • Les conditions liées au logement : résidence principale, bail, logement décent
  • Les cas d'exclusion (logement appartenant à un parent proche)
  • Le calcul du montant : loyer, zone géographique, situation personnelle et revenus des 12 derniers mois
  • Le rôle (limité) des ressources des parents
  • La simulation en ligne pour estimer vos droits
  • La demande pas à pas sur le site de la CAF ou de la MSA
  • Le mode de versement : aide mensuelle, souvent versée directement au bailleur
  • Le point de vigilance essentiel : pas de rétroactivité avant le mois de la demande

Les APL peuvent faire une vraie différence sur votre budget étudiant. Encore faut-il penser à faire la démarche à temps.

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