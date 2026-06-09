APL étudiant : conditions, montant et démarches pour toucher l’aide au logement

Les APL étudiant peuvent réduire fortement le coût du logement, souvent premier poste de dépense pendant les études. Encore faut-il remplir les conditions et faire la demande correctement.
Dans cette vidéo, on vous explique tout ce qu'il faut savoir pour bénéficier des APL quand on est étudiant. Au programme :
- Qui peut bénéficier des APL étudiant (université, école, BTS, alternance…)
- Les conditions liées au logement : résidence principale, bail, logement décent
- Les cas d'exclusion (logement appartenant à un parent proche)
- Le calcul du montant : loyer, zone géographique, situation personnelle et revenus des 12 derniers mois
- Le rôle (limité) des ressources des parents
- La simulation en ligne pour estimer vos droits
- La demande pas à pas sur le site de la CAF ou de la MSA
- Le mode de versement : aide mensuelle, souvent versée directement au bailleur
- Le point de vigilance essentiel : pas de rétroactivité avant le mois de la demande
Les APL peuvent faire une vraie différence sur votre budget étudiant. Encore faut-il penser à faire la démarche à temps.
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