Août 2025, troisième mois le plus chaud jamais enregistré après ceux de 2023 et 2024

Le mois d'août 2025 est le 3ème le plus chaud jamais enregistré, après ceux de 2023 et 2024, selon l’observatoire européen Copernicus. Un mois marqué par des vagues de chaleur dans de nombreuses régions du monde. En Europe de l’Ouest, ces conditions extrêmes ont favorisé la survenue des gigantesques incendies qui ont touché la péninsule ibérique.
