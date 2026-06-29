Sur la plage de Wimereux (Pas-de-Calais), en cette semaine de canicule, la température ressentie a atteint jusqu'à 42°C. Les baigneurs affluent, en quête de fraîcheur dans la Manche qui affiche des températures exceptionnelles, conduisant à l'appauvrissement de sa biodiversité.
Anomalies thermiques dans la Manche: la biodiversité marine en souffrance
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