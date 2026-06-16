Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé un animateur d'une école parisienne poursuivi pour agressions sexuelles sur mineurs, estimant que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée.
Animateur relaxé: "Le signal envoyé est d'une gravité absolue", alerte une maman
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