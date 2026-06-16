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Animateur relaxé: "Le signal envoyé est d'une gravité absolue", alerte une maman

information fournie par AFP Video 16/06/2026 à 14:30

Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé un animateur d'une école parisienne poursuivi pour agressions sexuelles sur mineurs, estimant que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée.

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1 commentaire

  • 15:23

    A entendre ces commentaires cela revient à dire que pour envoyer un message fort il fallait condamner une personne contre laquelle la justice estime que les faits ne sont pas suffisamment caractérisés. C'est seméprendre gravement sur le rôle de la justice.

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