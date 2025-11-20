Les financeurs publics du festival international de la bande dessinée d'Angoulême (FIBD) demandent aux organisateurs de renoncer à la tenue de la prochaine édition prévue fin janvier, estimant son maintien "plus que compliqué", selon les mots du maire d'Angoulême, Xavier Bonnefont.
Angoulême: les financeurs demandent aux organisateurs de renoncer au festival 2026
