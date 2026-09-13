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Angleterre : anti-migrants et antiracistes défilent sous haute surveillance à Portsmouth

information fournie par AFP Video 13/09/2026 à 18:17

Plusieurs centaines de manifestants anti-migrants et de contre-manifestants antiracistes ont défilé à Portsmouth, dans le sud de l'Angleterre, sous haute surveillance policière après des heurts survenus lors d'un premier rassemblement le week-end précédent.

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