Le président de la COP29 de l'année dernière, Mukhtar Babayev, annonce qu'André Correa do Lago est officiellement élu président de la COP de cette année, la COP30, au Brésil. Les deux hommes posent ensemble pour une photo alors qu'un marteau est symboliquement remis au nouveau président. IMAGES
Andre Correa do Lago officiellement élu président de la COP30 au Brésil
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro