Le marché de Noël de Magdebourg rouvre, les mesures de sécurité ayant été renforcées, un an après un attentat meurtrier à la voiture-bélier dont l'auteur est actuellement jugé.
Allemagne: réouverture du marché de Noël de Magdebourg, un an après l'attentat meurtrier
