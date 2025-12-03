La Cour d'appel de Tizi Ouzou en Algérie a confirmé mercredi la condamnation à sept ans de prison du journaliste français Christophe Gleizes, emprisonné depuis juin pour "apologie du terrorisme". Christophe Gleizes s'est vu reprocher des contacts avec des personnes liées au mouvement séparatiste MAK (Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie), classé terroriste en Algérie depuis mai 2021. Reporters Sans Frontières condamne vivement cette "décision aberrante".
Algérie: Christophe Gleizes condamné en appel à sept ans de prison pour "apologie du terrorisme"
