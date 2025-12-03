 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Algérie: Christophe Gleizes condamné en appel à sept ans de prison pour "apologie du terrorisme"

information fournie par France 24 03/12/2025 à 22:33

La Cour d'appel de Tizi Ouzou en Algérie a confirmé mercredi la condamnation à sept ans de prison du journaliste français Christophe Gleizes, emprisonné depuis juin pour "apologie du terrorisme". Christophe Gleizes s'est vu reprocher des contacts avec des personnes liées au mouvement séparatiste MAK (Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie), classé terroriste en Algérie depuis mai 2021. Reporters Sans Frontières condamne vivement cette "décision aberrante".

Vidéos les + vues

1

Inondations au Sri Lanka: la stupeur des villageois évacués du nord de Colombo

information fournie par AFP 01 déc.
2

Sri Lanka : le bilan des inondations et glissements de terrain grimpe à 153 morts

information fournie par AFP 29 nov.
3

De quels moyens dispose l'UE en matière de défense ?

information fournie par France 24 00:20
1
4

L'Espagne remporte sa deuxième Ligue des nations féminine consécutive, la France termine troisième

information fournie par France 24 07:51
5

Inondations en Indonésie: près de 800 morts, la colère monte

information fournie par AFP 16:40
6

Macron peut-il faire bouger Xi Jinping ?

information fournie par France 24 19:44
3
7

Trade ou Pas Trade ? cette semaine le CAC 40, le S&P500, Thalès et AMD

information fournie par SG Bourse 17:33
8

Accord au sein de l'UE pour interdire le gaz russe à l'automne 2027

information fournie par AFP 16:39
46
1

Hong Kong: 44 morts et des centaines de disparus dans un gigantesque incendie

information fournie par AFP 26 nov.
1
2

Top 5 IA du 26/11/2025

information fournie par Libertify 27 nov.
3

Deux détenus s'évadent de la prison de Dijon en sciant les barreaux de leur cellule

information fournie par AFP 27 nov.
2
4

TVA, retraites, prestations sociales : ces mesures chocs pour stabiliser la dette publique

information fournie par Ecorama 27 nov.
4
5

Ce qu’il faut pour que les marchés aillent encore plus haut d’ici Noël…

information fournie par Ecorama 27 nov.
6

Webinaire : tout savoir sur le crédit immobilier BoursoBank

information fournie par BoursoBank 27 nov.
1
7

Nathacha Appanah reçoit le prix Goncourt des lycéens 2025

information fournie par AFP Video 27 nov.
8

Nathacha Appanah remporte le prix Goncourt des lycéens 2025

information fournie par AFP 27 nov.
1

La bulle IA sur le point d’éclater ?

information fournie par Ecorama 19 nov.
2

Avec ses drones de nuit, la SNCF se muscle face aux vols de cuivre et de métaux

information fournie par AFP Video 22 nov.
3

Top 5 IA du 20/11/2025

information fournie par Libertify 21 nov.
4

La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?

information fournie par Ecorama 24 nov.
2
5

Raphaël Gorgé (PDG d’Exail Technologies) : "Nous sommes plutôt moins valorisés que nos pairs dans le domaine de la Défense !"

information fournie par Ecorama 20 nov.
4
6

Cyberattaques, bad buzz, tensions sociales : comment l’IA transforme la gestion de crise

information fournie par Ecorama 21 nov.
7

Cryptomonnaies : les stablecoins menacent-elles la stabilité financière ?

information fournie par Ecorama 25 nov.
1
8

TVA, retraites, prestations sociales : ces mesures chocs pour stabiliser la dette publique

information fournie par Ecorama 27 nov.
4

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank